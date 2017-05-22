Двое жителей Владивостока зарезали двоих собутыльников, а еще двоих сожгли заживо

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Двое жителей Владивостока обвиняются в покушение на убийство, группой лиц, общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление, а также в убийстве с целью скрыть преступление, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ КС РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 15 марта 2016 года в доме на улице Пятнадцатая во Владивостоке группа социально неблагополучных мужчин распивала спиртные напитки. В ходе ссоры один из собравшихся нанес несколько ударов ножом своему знакомому и убил его.

О случившемся он сообщил своему приятелю, но разговор услышал посторонний им человек из компании. Аналогичным способом злоумышленник расправился и с ним.

Сообщается, что в доме находились еще три очевидцы, поэтому злоумышленники решили скрыть следы преступления. Фигуранты дела подожгли дом, в котором в этот момент находилось трое спящих людей. Только одному из оставшихся в доме удалось спастись, двое других погибли.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.