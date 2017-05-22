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Общество

Фадеевская овощебаза во Владивостоке подешевела

Помимо Фадеевской овощебазы на торги выставлены другие нежилые помещения
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на торги вновь выставлена Фадеевская овощебаза (ул. Фадеева, 32). Аукцион назначен на 15 июня 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Заявки принимаются до 9 июня.

Этот объект на территории города можно назвать уникальным: большое трехэтажное здание площадью 10 802 кв. м выставлено вместе с земельным участком (более 12 тыс. кв.м), а также подъездным железнодорожным тупиком, что дает уникальную транспортную доступность и возможность развивать бизнес. При этом стоимость объекта снижена по сравнению с последними торгами более чем на 17 млн. рублей: сейчас начальная цена - 203, 4 млн. руб.

Ранее овощебаза включала три объекта, но к настоящему моменту два из них – меньшие по площади - уже приватизированы. Сейчас остался самый крупный объект, который пригоден для разных видов бизнеса.

Фадеевская овощебаза.JPG

По условиям аукциона, здесь можно провести реконструкцию и возродить складские, торговые и административные помещения, либо начать новое строительство. Словом, предпринимателям, в том числе, к примеру, сетевым ритейлерам, есть где развернуться. Как рассказали в Агентстве по продаже муниципальных земель и недвижимости, потенциальные покупатели проявляют интерес к объекту.

Также специалисты отмечают: если торги пройдут успешно, объекты получат новых собственников, которые смогут включить их в активный экономический оборот, создать эффективно работающее предприятие. Городская казна при этом пополнится денежными средствами для развития социальной сферы.

Помимо Фадеевской овощебазы на торги выставлены другие нежилые помещения: на улицах Окатовой, Сабанеева, Луговой, Херсонской и в других районах Владивостока.

Напомним, по поручению главы Владивостока Игоря Пушкарёва, аренда и приватизация муниципального имущества проводится в городе на условиях полной информационной прозрачности и открытости. Еженедельно на официальном сайте размещаются извещения и объявления о торгах, в ходе которых можно приобрести муниципальные помещения, землю под строительство или для целей, не связанных со строительством (объекты торговли, автостоянки и т.п.), либо заключить договоры аренды.

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