«Домовой контроль» отметил свой день рождения арт-субботником

Арт-субботник проходил под девизом «Мы любим Владивосток»

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке независимая общественная организация «Домовой контроль» встретила свой четвертый день рождения арт-субботником, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Его участниками стали жители микрорайона Снеговая Падь и художники творческого объединения «33+1».

Совместными усилиями активисты «Домового контроля» и горожане изменили облик трансформаторной будки в районе дома № 40 на ул. Адмирала Горшкова. Теперь здесь – настоящий арт-объект.

Сюжетом для росписи стал любимый жителями Владивостока морской пейзаж. Участники арт-субботника, вооружившись рабочим энтузиазмом и хорошим настроением, изобразили парусники, чаек, море, маяки и другие символы приморской столицы. Как отметила руководитель творческого объединения «33+1» Наталья Плотникова, теперь у жителей этого двора есть свой «вид на море» из окна.

«Арт-субботник проходит под девизом «Мы любим Владивосток». Теперь один из двориков Владивостока украшен морскими мотивами, – рассказала Наталья Войновская, руководитель организации «Домовой контроль». – У нашей организации есть мечта, чтобы все придомовые территории города были ухоженными и красивыми».

Как отметили юные участники арт-субботника Матвей и Данил Жигжитовы, раньше на трансформаторной будке были различные граффити, а сейчас она выглядит «яркой и дружелюбной».

Завершился арт-субботник, как и любой день рождения, чаепитием.

Общественная организация «Домовой контроль» за четыре года работы оказала бесплатную помощь более 27 тысячам жителей Владивостока, разъясняя нюансы жилищного законодательства, помогая выбрать советы многоквартирных домов и грамотных управдомов, проводя юридические консультации, защищая интересы собственников в спорах с управляющими компаниями. Члены «Домового контроля» участвуют в организации городской школы жилищного просвещения «Управдом».

«Мы смогли организовать обратную связь, систему общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, – рассказала Наталья Войновская. – Наша организация стала «грозой» для нерадивых управляющих компаний, потому что мы помогаем жильцам грамотно отстаивать свои права, а при необходимости – вообще менять УК или даже форму управления домом, создав, например, ТСЖ».

Кроме этого, «Домовой контроль» создает площадки для взаимодействия активных собственников жилья. Формы разные: слет городских управдомов, конкурсы, совместные с горожанами акции по облагораживанию придомовых территорий. В прошлом году организация провела конкурс детских поделок «Мой друг домовой». Любое из мероприятий собирает десятки энергичных и грамотных «бойцов коммунального фронта».