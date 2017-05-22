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Происшествия

По факту тяжелого ДТП с участием фуры в центре Владивостока возбуждены дела по пяти статьям

Все участники аварии были трезвы
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Госавтоинспекция Владивостока продолжает проверку по факту ДТП с участием 20 автомашин, в результате которого пострадал несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля. Возбуждено административное производство по пяти статьям КоАП РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края. Напомним, 21 мая во Владивостоке на улице Алеутской грузовик с отказавшими тормозами столкнулся с 19 автомобилями.

На месте происшествия инспекторы ДПС установили, что водитель автомашины Ниссан Дизель с прицепом, груженный металлом, массой более 14 тонн, двигаясь в сторону жд вокзала, не смог затормозить перед перекрестком. В результате грузовой автомобиль совершил столкновение с 19 автомашинами, двигавшимися в попутном направлении.

Водители всех автомашин были направлены для прохождения обследования на состояние опьянения. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в их крови.

Автомашина Ниссан Дизель помещена на стоянку временного задержания транспортных средств. В отношении водителя грузовика составлены административные материалы:

по части 2 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой); 

по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом ОСАГО);

по части 1 статьи 11.23 КоАП РФ (управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов без технического средства контроля (тахограф);

по части 2 статьи 12.31 КоАП РФ (осуществление перевозок грузов транспортом с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей ТС).

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 10-летний пассажир автомашины Тойота Чайзер. Он находился на заднем сидении и был пристегнут штатным ремнем безопасности без детского удерживающего устройства. Несовершеннолетний с сотрясением головного мозга был госпитализирован в нейрохирургическое отделение клинической больницы.

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