Порядка 1500 человек пробежали по центральной улице Владивостока

Во Владивостоке прошел первый общероссийский полумарафон Забег.РФ

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

21 мая во Владивостоке состоялся масштабный полумарафон «ЗаБег», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие стартовало одновременно в десяти городах России и объединило бегунов от Владивостока до Санкт-Петербурга. Порядка 1500 человек пробежали по центральной улице краевой столицы.

«Мероприятие было организованно на высоком уровне. Для всех участников прошла разминка на центральной площади. Первыми стартовали дети, которые пробежали по 3 км, после чего на старт вышли взрослые. Команда от администрации Владивостока тоже приняла участие в этом массовом спортивном мероприятии. После пробежки по историческому центру города жителей и гостей Владивостока ожидала концертная программа от организаторов», - рассказала начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик.

Участники преодолевали дистанцию в 21, 10 и 5 километров на выбор. Маршрут забега разрабатывался с учетом специфики Владивостока - необходимо было сделать удобным для всех. Для спортсменов прорабатывалась максимально ровная дистанция. Зона старта и финиша располагалась в районе центральной площади, а маршрут пролегал по исторической части города, преимущественно по Светланской. По итогам «ЗаБега» каждый участник получил заветную медаль и смог посмотреть свои результаты в Интернете.

Напомним, Всероссийский забег проходил под эгидой «Лиги героев». Эта компания уже не первый год организовывают по всей стране спортивно-массовое мероприятие «Гонка героев». В субботу, 27 мая, местом проведения забега с препятствиями «Гонка героев. Новая высота» впервые станет территория арт-парка «Штыковские пруды» (поселок Штыково, ул. Березовая, 9). Участников ждет 9-километровая трасса и свыше 20 препятствий. Сами препятствия разработаны таким образом, чтобы бегуны задействовали все группы мышц. «Герои» будут преодолевать «рукоходы», тоннели и даже «полосы разведчика».

На мероприятии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.