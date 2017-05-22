Двухлетний малыш ушел из дома и сутки один гулял в поле

Детей изъяли из семьи

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В Чугуевке потерялся ребенок 2,5 лет, сообщает РИА VladNews.

Сообщается, что мать ребенка ушла собирать папоротник, а четверо детей, старшей из которых было 7 лет, остались дома с отцом, который и не слишком следил за детьми. Когда дети были во дворе, сестра пошла в магазин, а три брата остались одни.

Самый младший вышел через калитку и направился в сторону поля. Спустя сутки ребенок был обнаружен в 1 км от дома в поле. Малыш не был испуган и всю дорогу до дома молчал

Когда ребенка обнаружили, он просто сидел на траве. Услышав голоса людей, малыш поднялся с земли. Из одежды на ребенке была только футболка. Матвей Гусев, так зовут мальчика, был весь искусан комарами и мошкарой и горел.

Служба опеки изъяла из семьи детей. Известно, что ранее из семьи также забирали детей за ненадлежащий уход.