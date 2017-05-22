КНДР продолжила испытания новых ракет

Китай пообещал урегулировать северокорейскую проблему

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье КНДР выпустила новую ракету. Она упала в Японском море, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информацию телекомпании NHK.

Никаких данных о поврежденных судах или самолетах в результате этого запуска не поступало. Баллистическая ракета пролетела примерно 360 км, разделилась на две части, после чего упала в море.

Старт состоялся из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо.

Как стало известно уже сегодня, председатель КНР Си Цзиньпин попросил американского президента Дональда Трампа не предпринимать жестких действий против КНДР в течение 100 дней.

За это время КНР должна использовать свои рычаги давления на Пхеньян с целью добиться смягчения агрессивной политики Северной Кореи.

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