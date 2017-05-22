Убийца украл у пожилой женщины на морвокзале Владивостока пенсию

Ранее судимый гражданин задержан

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В дежурную часть Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте обратилась пенсионерка с заявлением о пропаже из ее сумки денег в сумме 11 тысяч рублей. Со слов потерпевшей пропажу денег она обнаружила, находясь в зале ожидания морвокзала Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Стражи правопорядка установили, что пожилая женщина стала жертвой своей неосмотрительности. Находясь на вокзале, в зале ожидания, к ней подсел мужчина, который вошел к ней в доверие и стал общаться. Женщина отвлеклась, а новый знакомый открыл ее сумку и вытащил деньги, после чего скрылся в неизвестном направлении. Ущерб пенсионерка оценила в 11 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ППС личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался 51-летний нигде неработающий мужчина, ранее судимый за совершение убийства.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – лишение свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.