Суббота во Владивостоке стала самым жарким днем весны

В крае погода была неустойчивая

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В минувшие выходные погода в Приморье была неустойчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В субботу в южной половине края были грозы, в основном сухие. Слабые осадки отмечались лишь местами в западных районах, 0,0–0,1 мм. День выдался жарким, от +21 °С до +32 °С.

В воскресенье прошли дожди, общее количество осадков составило до 95 % декадной нормы. За фронтом вторглась холодная воздушная масса, и максимальная температура воздуха была на 4–11 градусов ниже, чем в субботу.

Прошедшая суббота, 20 мая, во Владивостоке и пригороде стала самым жарким днём в этом весеннем сезоне. Воздух прогрелся до +25…+29 °С. В ночь на воскресенье прошел грозовой, кратковременный дождь, выпало 3 мм.

В воскресенье максимальная температура оказалась на 7 градусов ниже. Ночная температура менялась не значительно: +11…+13 °С.