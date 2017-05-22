В Приморье скоро откроются 6 палаточных лагерей, 4 санатория и 49 лагерей труда и отдыха

Сколько детских лагерей готовы принять детей этим летом

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В 2017 году в Приморском крае планируется отдых в лагерях различных видов более 90 тысяч детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. К работе планируют приступить более 600 стационарных оздоровительных учреждений, в том числе 27 загородных стационарных лагерей, более 500 лагерей с дневным пребыванием детей, 6 палаточных учреждений, 4 санатория, 49 лагерей труда и отдыха.

В настоящее время в летних оздоровительных учреждениях завершаются работы по подготовке к акарицидным обработкам, дератизационным и дезинсекционным мероприятиям: договоры на проведение работ, аукционы по выбору дезинфекционного предприятия, претендующего на заключение госконтракта.

Всем руководителям и балансодержателям стационарных загородных оздоровительных учреждений в августе 2016 года специалистами Роспотребнадзора края были выданы предписания по улучшению материально-технической базы учреждений на 2017 год. На основании выданных Управлением предписаний, итогов летней оздоровительной кампании 2016 года и мероприятий, предложенных органами управления образования и здравоохранения, во всех муниципальных образованиях края сформированы комплексные планы мероприятий по подготовке летних оздоровительных учреждений на 2017 год.

Удельный вес выполненных предписаний на 22 мая составляет 93% (из 314 предписаний частично выполнены 291). Внеплановые проверки предписаний будут проводиться в установленные сроки.

В 2017 году по программе санитарного минимума планируется обучить более 4 тысяч человек, почти все они уже обучены.

По организации методического обеспечения оздоровительной кампании 2017 года Управлением обновлены и направлены в муниципальные образования рекомендательные письма и памятки, в том числе: «Рекомендации по перевозкам детских организованных коллективов железнодорожным и автомобильным транспортом», «Рекомендации по организации купания в открытых водоемах и бассейнах, проведении массовых мероприятий в летних оздоровительных учреждениях на территории Приморского края», «Рекомендации по соблюдению гигиенических требований к организации питьевого режима и раздачи питьевой расфасованной воды в ЛОУ», Памятка для руководителей ЛОУ по организации летней оздоровительной кампании на территории Приморского края и др.

В адрес муниципалитетов и организаций, планирующих проведение массовых мероприятий с участием детей, направлены письма об организации полноценного питания детей, питьевого режима, а также об организации и содержании мест размещения организованных групп детей.