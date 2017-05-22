​Политологи - о деле главы Владивостока Игоря Пушкарева

Мэр приморской столицы будет бороться за справедливость

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В преддверии судебного разбирательства по делу главы Владивостока Игоря Пушкарева приморские эксперты высказывают свое мнение по грядущему процессу.

На своей странице в Facebook политолог Павел Наливайко пишет:

«После временного затишья с момента публикации интервью Игоря Пушкарёва, глава Владивостока вновь публично заявляет о намерении доказывать свою невиновность и бороться за справедливость. На этот раз он говорит о том, что скоро будет опубликован ряд подробностей по уголовному делу, подкреплённых документами. В этой связи выделю несколько тезисов по развитию ситуации:

- Пушкарёв дорожит своей репутацией. Помимо намерений доказать свою невиновность в суде, для него важно донести этот факт до жителей Приморья. С момента ареста мэр не изменяет своим принципам. Он по-прежнему сильная личность (показывает стойкость перед проблемами, не поддаётся на провокации следователей) и крепкий хозяйственник (интересуется жизнью Владивостока, не даёт дестабилизировать работу городской администрации). Вне зависимости от исхода дела, Пушкарёв хочет оставить свой отпечаток в истории Владивостока как человек дела, но не преступник.

- Акценты на несправедливость и политический характер уголовного дела как никогда актуальны. В истории с видеообращением Алишера Усманова к Алексею Навальному бизнесмен упомянул о сфабрикованном против него уголовном деле с последующим тюремным сроком, тем самым актуализировав в общественном сознании тему заказных дел.

- Очевидно, что Игорь Пушкарёв планирует привлечь внимание максимально широкого круга людей к расследованию своего уголовного дела. Ранее он неоднократно делал акцент на нарушениях со стороны следствия. В качестве примера, Пушкарёв рассказал о том, что следствие отменило постановление о признании потерпевшим администрации Владивостока. И эти слова подкреплены документами, которые уже появились на сайте в его поддержку. Широкая огласка и политизация процесса – тактически верный ход. Поэтому основная интрига впереди и будет разворачиваться именно на стадии судебного процесса.

- С учётом того, что через две недели заканчивается срок предварительного следствия, вполне вероятно, что рассмотрение дела состоится летом. В этой связи команда Пушкарёва имеет все шансы держать внимание жителей в фокусе на протяжении нескольких месяцев. Не исключаю, что эта тема будет интересней предвыборной подготовки, и именно вокруг неё может возникнуть ряд заинтересованных сторон".

Интересное мнение также высказал на своей странице в той же соцсети политический обозреватель Андрей Калачинский:

«Я думаю, кто будет представлять обвинение на процессе по делу Игоря Пушкарева? Согласитесь, это будет важный и интересный процесс. По характеру обвинения, по значимости персоны обвиняемого, по сложности и запутанности этого дела.... По вниманию к нему общественности и даже по политическим причинам это дело намного интереснее, чем предыдущие процессы против предыдущих мэров нашего города.

С обвинением Пушкарева происходят крайне интересные вещи. Из него исчезла важнейшая потерпевшая сторона. И мэр вины своей не признает.

В администрацию города Владивостока пришел удивительный документ из главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ от 30 марта 2017 года. Цитирую: "Учитывая, что расследуемыми преступлениями администрации города Владивосток ущерб не причинен и не нанесен вред её деловой репутации, а также продолжающуюся хозяйственную деятельность МУПВ «Дороги Владивосток», решения следователя о признании потерпевшим администрации города Владивосток и о допуске лица в качестве представителя потерпевшего, подлежат отмене".

Нет трупа - нет убийства. У вас не примут заявление о краже, если у вас ничего не украли.... Кто же потерпевший по делу Пушкарева, если не город? Если я правильно понял письмо, которое подписал заместитель руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации А.В. Разинкин, то потерпевший - МУП "Дороги Владивостока". Почему ? Потому что, как сказано в письме, у этого мупа образовалась задолженность перед "Востокцементом", но там же сказано, что муп продолжает свою деятельность.

Какая такая задолженность? Ведь "Востокцемент" эти долги простил!

Вот тут есть, где проявить себя и обвинению и защите. Одни будут говорить :

- Долги были.

Другие возражать:

- Долги не востребованны, значит их нет.

-Но они же были! Из-за этого МУП "Дороги Владивостока" мучалось, нервничало, плохо ело, совсем не спало, поэтому хуже работало...

- Да, нет же. МУП "Дороги Владивостока" получало бесплатно щебень, асфальтобетон, радовалось и ликовало!

Вот это будут прения!»

Напомним, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.