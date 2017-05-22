Двухлетний малыш ушел из дома и сутки один гулял в поле 14:57, 22 мая Двухлетний малыш ушел из дома и сутки один гулял в поле (Фото)
​Политологи - о деле главы Владивостока Игоря Пушкарева 14:20, 22 мая ​Политологи - о деле главы Владивостока Игоря Пушкарева
Во Владивостоке в ДТП пострадали шесть человек 14:12, 22 мая Во Владивостоке в ДТП пострадали шесть человек (Эксклюзив)
Новостная лента
Май, 22 понедельник
15:45
На детской площадке в Приморье мамочки обнаружили змею Видео
15:45
Еще одну акулу поймали рыбаки в Приморье Фото
15:45
​Страшная авария произошла в центре Владивостока: у фуры отказали тормоза Видео
15:43
Детские оздоровительные лагеря в Приморье оказались не готовы к летнему сезону
15:32
Мошенницу задержали в Приморье
15:23
Во время восхождения на самую высокую гору мира погибли три альпиниста
15:12
В Приморье появится еще один детский сад и школа
15:02
Vladivostok Boat Show 2017: как прошло мероприятие в этом году. Фото
15:01
В Партизанске сгорел дом
14:57
Двухлетний малыш ушел из дома и сутки один гулял в поле Фото
14:50
Более 10 тяжелобольных пациентов доставлены вертолетами санавиации во Владивосток
14:44
Убийца украл у пожилой женщины на морвокзале Владивостока пенсию
14:39
В поселке Тигровый сгорела баня
14:39
КНДР продолжила испытания новых ракет
14:32
В Приморье скоро откроются 6 палаточных лагерей, 4 санатория и 49 лагерей труда и отдыха
14:28
«Vladivostok Boat Show - 2017» прошло во Владивостоке Видео
14:20
​Политологи - о деле главы Владивостока Игоря Пушкарева
14:14
В Благовещенске завершилась Дальневосточная Сбербанкиада Фото
14:12
Во Владивостоке в ДТП пострадали шесть человек Эксклюзив
14:05
Строительство инвестпроектов в ДФО превратят в реалити-шоу
13:55
Губернатор Амурской области напомнил государству о необходимости помощи регионам ДФО в подъеме Дальнего Востока
13:44
Статус СП Владивосток в 2017 году получат еще 4 муниципалитета
13:35
Исторические спектакли о Дальнем Востоке оказались самыми модными
13:34
Приморец изнасилован несовершеннолетнюю, а потом женился на ней
13:26
В Приморье прошел митинг против закрытия филиала ДВФУ в Артеме Фото
13:24
Внутренний туризм для Дальнего Востока станет доступнее Видео
13:12
Во Владивостоке доказали, что красота не имеет границ Фото
13:02
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
12:58
Злоумышленник напал и ограбил пенсионера в Приморье
12:54
За сутки в Приморье потушили один лесной пожар
12:48
Студенты Владивостока станут участниками акции «Хочешь долго жить - просто брось курить!»
12:41
Приморец оклеветал своих знакомых в преступлении
12:37
Выставка породистых кошек прошла во Владивостоке Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4133 (72) от 19 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пляжи сдают экзамены на безопасность и чистоту
Жители Владивостока увидят битвы «драконов» и «журавлей»
Птичий грипп не пустили на прилавки
Игорь Агафонов хотел успеть многое... Не откладывая
Город готовится к очередному отопительному сезону
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Дело Пушкарёва

​Политологи - о деле главы Владивостока Игоря Пушкарева

Мэр приморской столицы будет бороться за справедливость
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В преддверии судебного разбирательства по делу главы Владивостока Игоря Пушкарева приморские эксперты высказывают свое мнение по грядущему процессу.

На своей странице в Facebook политолог Павел Наливайко пишет:

«После временного затишья с момента публикации интервью Игоря Пушкарёва, глава Владивостока вновь публично заявляет о намерении доказывать свою невиновность и бороться за справедливость. На этот раз он говорит о том, что скоро будет опубликован ряд подробностей по уголовному делу, подкреплённых документами. В этой связи выделю несколько тезисов по развитию ситуации:

- Пушкарёв дорожит своей репутацией. Помимо намерений доказать свою невиновность в суде, для него важно донести этот факт до жителей Приморья. С момента ареста мэр не изменяет своим принципам. Он по-прежнему сильная личность (показывает стойкость перед проблемами, не поддаётся на провокации следователей) и крепкий хозяйственник (интересуется жизнью Владивостока, не даёт дестабилизировать работу городской администрации). Вне зависимости от исхода дела, Пушкарёв хочет оставить свой отпечаток в истории Владивостока как человек дела, но не преступник.

- Акценты на несправедливость и политический характер уголовного дела как никогда актуальны. В истории с видеообращением Алишера Усманова к Алексею Навальному бизнесмен упомянул о сфабрикованном против него уголовном деле с последующим тюремным сроком, тем самым актуализировав в общественном сознании тему заказных дел.

- Очевидно, что Игорь Пушкарёв планирует привлечь внимание максимально широкого круга людей к расследованию своего уголовного дела. Ранее он неоднократно делал акцент на нарушениях со стороны следствия. В качестве примера, Пушкарёв рассказал о том, что следствие отменило постановление о признании потерпевшим администрации Владивостока. И эти слова подкреплены документами, которые уже появились на сайте в его поддержку. Широкая огласка и политизация процесса – тактически верный ход. Поэтому основная интрига впереди и будет разворачиваться именно на стадии судебного процесса.

- С учётом того, что через две недели заканчивается срок предварительного следствия, вполне вероятно, что рассмотрение дела состоится летом. В этой связи команда Пушкарёва имеет все шансы держать внимание жителей в фокусе на протяжении нескольких месяцев. Не исключаю, что эта тема будет интересней предвыборной подготовки, и именно вокруг неё может возникнуть ряд заинтересованных сторон".

Интересное мнение также высказал на своей странице в той же соцсети политический обозреватель Андрей Калачинский:

«Я думаю, кто будет представлять обвинение на процессе по делу Игоря Пушкарева? Согласитесь, это будет важный и интересный процесс. По характеру обвинения, по значимости персоны обвиняемого, по сложности и запутанности этого дела.... По вниманию к нему общественности и даже по политическим причинам это дело намного интереснее, чем предыдущие процессы против предыдущих мэров нашего города.

С обвинением Пушкарева происходят крайне интересные вещи. Из него исчезла важнейшая потерпевшая сторона. И мэр вины своей не признает.

В администрацию города Владивостока пришел удивительный документ из главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ от 30 марта 2017 года. Цитирую: "Учитывая, что расследуемыми преступлениями администрации города Владивосток ущерб не причинен и не нанесен вред её деловой репутации, а также продолжающуюся хозяйственную деятельность МУПВ «Дороги Владивосток», решения следователя о признании потерпевшим администрации города Владивосток и о допуске лица в качестве представителя потерпевшего, подлежат отмене".

Нет трупа - нет убийства. У вас не примут заявление о краже, если у вас ничего не украли.... Кто же потерпевший по делу Пушкарева, если не город? Если я правильно понял письмо, которое подписал заместитель руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации А.В. Разинкин, то потерпевший - МУП "Дороги Владивостока". Почему ? Потому что, как сказано в письме, у этого мупа образовалась задолженность перед "Востокцементом", но там же сказано, что муп продолжает свою деятельность.
Какая такая задолженность? Ведь "Востокцемент" эти долги простил!

Вот тут есть, где проявить себя и обвинению и защите. Одни будут говорить :

- Долги были.

Другие возражать:

- Долги не востребованны, значит их нет.

-Но они же были! Из-за этого МУП "Дороги Владивостока" мучалось, нервничало, плохо ело, совсем не спало, поэтому хуже работало...

- Да, нет же. МУП "Дороги Владивостока" получало бесплатно щебень, асфальтобетон, радовалось и ликовало!

Вот это будут прения!»

Напомним, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
9 лет со дня первой победы Игоря Пушкарёва на выборах главы Владивостока: как за эти годы преобразился город
00:01, 20 мая 2017 9 лет со дня первой победы Игоря Пушкарёва на выборах главы Владивостока: как за эти годы преобразился город

Итоги

Игорь Пушкарев: Мне есть, чем гордиться
23:15, 19 мая 2017 Игорь Пушкарев: Мне есть, чем гордиться

Временно отстраненный глава Владивостока опубликовал новый пост в социальной сети

Прокурор просит для охранников Пушкарева 2,5 года лишения свободы условно
13:52, 19 мая 2017 Прокурор просит для охранников Пушкарева 2,5 года лишения свободы условно

Дело выходит на финишную прямую

По делу охранников Пушкарева выскажется прокурор
09:24, 19 мая 2017 По делу охранников Пушкарева выскажется прокурор

Во Фрунзенском суде Владивостока начались прения

Игорь Пушкарев отмечает годовщину вступления в должность главы Владивостока
14:52, 18 мая 2017 Игорь Пушкарев отмечает годовщину вступления в должность главы Владивостока

18 мая исполнилось 9 лет, как он возглавляет администрацию приморской стлицы

Игорь Пушкарев: В СМИ много лжи
16:30, 17 мая 2017 Игорь Пушкарев: В СМИ много лжи

Временно отстраненный глава Владивостока опубликовал новый пост

Во Владивостоке по делу охранников Пушкарева допросили следователя из Москвы
18:06, 11 мая 2017 Во Владивостоке по делу охранников Пушкарева допросили следователя из Москвы

Дмитрий Горелов дал показания