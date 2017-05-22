В Благовещенске завершилась Дальневосточная Сбербанкиада

Соревнования длились два дня и завершились торжественной церемонией закрытия

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В Благовещенске состоялась Дальневосточная летняя Сбербанкиада. Команды со всего Дальнего Востока - Хабаровского, Приморского, Благовещенского, Сахалинского, Биробиджанского, Магаданского и Камчатского отделений Сбербанка, боролись за звание лучших в мини-футболе, баскетболе, волейболе, теннисе, плавании, бадминтоне и других дисциплинах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Сбербанк.

В торжественной церемонии открытия принял участие министр по физической культуре и спорту Амурской области Юрий Кретов, который отметил, что такие корпоративные соревнования помогают поддерживать приверженность здоровому образу жизни среди сотрудников и стимулируют людей заниматься спортом на регулярной основе.

«Я вижу атмосферу драйва, энергию, которая идёт от наших спортсменов. Рассчитываю, что участники Сбербанкиады поделятся этой энергией со своими коллегами, когда вернутся домой. И это благотворно повлияет на общий настрой и в том числе на наш бизнес», - отметил председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов.

В этом году Сбербанкиада впервые обрела свой символ - им стал Дракон, олицетворяющий сверхъестественную силу и мудрость. Кроме того, река Амур, которая объединяет многие территории Дальневосточного банка, имеет китайское значение Хэйлунцзян, что переводится как «дракон».

Соревнования длились два дня и завершились торжественной церемонией закрытия. Все спортсмены получили заслуженные медали. Главный приз увезла в Хабаровск команда Аппарата Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Самые сильные спортсмены сформировали команду Дальневосточного Сбербанка «United Far East», которая по традиции отправится на федеральную Сбербанкиаду.