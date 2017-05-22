Два бокала шампанского в неделю улучшает память, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования установили, что шампанское благоприятно действует на память человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Народные Новости.

По словам специалистов, буквально два бокала шампанского в неделю способно улучшить память человека. Также именно такое количество шампанского в неделю снижает риск инсульта, и предупреждают возникновение и развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые отмечают, что ранее такой эффект наблюдался только от красного вина, так как в нем содержатся флавоноиды.

Таким образом, пара бокалов шампанского, в котором нет флавоноидов, а есть только фенольные соединения, оказывает практически такое же действие на организм человека и, в частности, на память, что и красное вино.