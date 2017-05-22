Во Владивостоке в ДТП пострадали шесть человек

Сводка ГИБДД за выходные

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за минувшие выходные произошло 102 аварии; зарегистрировано 48 ДТП с материальным ущербом, составлено 18 европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В шести ДТП пострадали шесть человека.

Всего ГАИ приморской столицы зарегистрировала 576 нарушений ПДД. Среди самых распространенных - переход дороги в неположенном месте (114), не предоставление автомобилистами преимущества пешеходам (32) и перевозка детей без специальных удерживающих устройств (30). Также актуальными нарушениями оказались вождение "под шофе" (24) и поездка на авто с тонированными не по ГОСТу стеклами (60). В отношении злостных неплательщиков административных штрафов составлено 24 протокола.

Инспекторы ДПС остановили 20 любителей "погонять" по Владивостоку. Составлено 92 протокола по фактам нарушения правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 92 транспортных средства.

ПДД нарушили 1 водитель автобуса и 14 таксистов.