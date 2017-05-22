В Приморье зарегистрированы случаи хищения денег через мобильный телефон

​Полиция предостерегает приморцев от действий мошенников

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Полиция предостерегает граждан от действий мошенников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Так, злоумышленник, путем обмана и злоупотребления доверием, посредством телефона и компьютера похитил у жительницы Большого Камня деньги в сумме 320 тыс. рублей.

Таким же способом житель Приморья лишился денежных средств в размере 48 тыс. рублей.

Схема у мошенников одна: неизвестные лица звонят с просьбой назвать код, пришедший в SMS-сообщении. Код, якобы, пришел по ошибке не на тот номер, но очень нужен звонящему.

Полиция Приморья предупреждает, что не стоит поддаваться на уговоры и угрозы и передавать информацию, полученную в сообщении. Это может повлечь хищение денежных средств с вашего банковского счета.