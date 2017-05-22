Завтра Приморье накроют дожди

Погода начнет портиться уже в понедельник вечером

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 мая, в Приморье пройдут небольшие и умеренные дожди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В отдельных районах пройдут небольшие и умеренные дожди. Температурный фон понизится еще на 2–4 градуса, +10…+22 °С.

Во Владивостоке вечером возможен небольшой дождь. Температура +12…+15 °С.

Завтра Приморье окажется во власти циклона. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Ночной фон температуры воздуха существенно не изменится, +4…+9 °С, на северо-востоке 0…+3 °С. Максимальная температура воздуха +15…+22 °С, на побережье +9…+14 °С.

Во Владивостоке ночью и утром во вторник возможен небольшой, временами умеренный дождь. Ветер юго-восточный свежий. Температура воздуха к утру понизится до +7…+9 °С. Максимальная температура днем +12…+14 °С.