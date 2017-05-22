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Приморец изнасилован несовершеннолетнюю, а потом женился на ней

Злоумышленник получил срок
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Житель Надеждинского района осужден за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, преступление совершено в июле 2016 года в одном из жилых домов, расположенных на территории п. Раздольное Надеждинского муниципального района.

Так, фигурант дела, заведомо зная, что дочь его сожительницы не достигла шестнадцатилетнего возраста, совершил с ней действия, направленные против половой неприкосновенности девушки, нарушив нормальное нравственное и физическое развитие несовершеннолетней.

После того, как мать девушки узнала о произошедшем, она сообщила об этом в правоохранительные органы. Когда следствие заинтересовалось фигурантом, он зарегистрировал брак с несовершеннолетней, чтобы избежать уголовной ответственности.

Однако по иску прокурора района суд признан данный брак недействительным. При этом в судебном заседании мать потерпевшей также заявляла о фиктивности действий «жениха» по регистрации брака, чтобы избежать ответственности за содеянное.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил. 

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