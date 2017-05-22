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Фоторепортажи

В Приморье прошел митинг против закрытия филиала ДВФУ в Артеме

Начало напоминало боевые действия
Фото: Александр Колосков Фото: Александр Колосков
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 21 мая, в центре города Артем Приморского края состоялся митинг против закрытия филиала ДВФУ в городе, сообщает корреспондент РИА VladNews. По данным организаторов, в митинге приняли участие порядка 300 человек - в том числе депутат ЗС ПК Андрей Ищенко помощники депутатов Законодательного Собрания Приморского края, и Государственной Думы Российской Федерации, а также представители учебного заведения, студенты и их родители, а также неравнодушные горожане.

Изначально планировалось проведение митинга в специально отведенном для этого месте (тихом, подальше от улицы, за зданием Дворца Культуры), но так как вместимость здесь только до 200 человек, во избежание нарушения закона в случае, если придет больше (он планировался на количество до 700 человек) место митинга по просьбе организатора Александра Колоскова было перенесено на площадь перед ДК (что вызвало определенную реакцию). Вопрос был полностью решен лишь после заочного вмешательства директора департамента внутренней политики Приморья Павла Ясевича по телефону и представителей депутатов уже на месте.

Как признается Александр Колосков, начало было похоже на боевые действия. На улице перед ДК громко звучала музыка (позднее стало известно, что ее включили по указанию директора учреждения, как это объяснил сотрудник муниципалитета). И чем больше подъезжало людей, тем громче становилась музыка. Понимая, что в таких условиях проведение митинга станет невозможным, организатор митинга обратился к присутствующему здесь же сотруднику администрации города, который отреагировал в итоге только на то, что на площади находятся депутат Ищенко, помощники депутата Госдумы Максим Шинкаренко  и Андрей Кучма, а также помощник депутата ЗС ПК Виктор Кириленко.

Митинг все же состоялся.

Фото: artemportal.ru

- Это впервые в нашем городе - когда столь многочисленный для Артема митинг собрался перед ДК, - рассказал Александр Колосков. - Если там и собираются - то от силы 10 человек.

На митинге смогли выступить все желающие. Однако представители городских властей предпочли простоять в стороне.

- Причиной закрытия филиала была названа его нерентабельность, - сказал организатор митинга. - Но какая рентабельность может быть, например, у школ? Да, за год на филиал ДВФУ затратил около 36 миллионов - а заработал 35 миллионов.

По итогам собрания, единогласно, была приняла резолюция: чтобы филиал ДВФУ в Артеме продолжал работать, чтобы вернули директора, и чтобы снова был объявлен набор (последнее предложение было выдвинуто из толпы, отмечает Александр Колосков).

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