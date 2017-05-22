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Общество

Во Владивостоке появятся новые дорожные знаки

В целях безопасности
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока сообщает об установке технических средств организации дорожного движения по Краснознаменному переулку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Здесь будут установлены знаки особых предписаний 5.5 «Дорога с односторонним движением» и 5.6 «Конец дороги с односторонним движением». На улице Семёновской в районе дома № 25 «а» появится знак 3.18.1 «Поворот направо запрещен», запрещающий поворот в Краснознаменный переулок. Также запрещающий знак 3.1 «Въезд запрещен» появится при заезде в Краснознаменный переулок с улицы Семёновской.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, работы по установке новых дорожных знаков во Владивостоке проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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