Тренажерный зал на свежем воздухе появился в Приморье

Посещать площадку могут все желающие

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В Арсеньеве появился крытый тренажерный комплекс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. Посещать спортивную площадку могут все желающие бесплатно и в любое время.

Тренажерный комплекс предназначен для проведения самостоятельных и групповых занятий по фитнесу, бодибилдингу и кроссфиту.

В настоящее время в комплекс входит более десяти видов различных тренажеров – рукоходы, скамья для пресса, стол для армреслинга, тренажеры для развития мышц ног, спины и грудной клетки, а также турники, брусья, шведская стенка.

Посещать спортплощадку могут арсеньевцы всех возрастов бесплатно. Тренажеры уже оценили взрослые и дети из близлежащих домов и других районов города.

На данный момент строители практически завершили работу по монтажу комплекса. В ближайшее время будет установлена подсветка для посещений в вечернее время.