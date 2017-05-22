Во Владивостоке на базе обнаружили опасное мясо

Компания отделалась предупреждением

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Сотрудники Россельхознадзора во время внеплановой проверки на продуктовой базе обнаружили опасную мясную продукцию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Инспекторы проверили три рефрижераторных контейнеров с замороженными мясными продуктами, в одном из которых была обнаружена сомнительная продукция. Несколько картонных коробок со свиными ушами не имели маркировку с указанием наименования продукта, даты его изготовления и срока годности, веса, а также не содержали сведений об условиях хранения содержимого. Название компании-производителя, нанесенное на ящики, в данном случае ситуацию не спасало. Ветеринарных сопроводительных документов на этот продукт также не оказалось.

Свиные уши были признаны некачественными, опасными и не подлежащими реализации.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продукции животноводства и ряд других нормативных документов для юридических лиц предусмотрен административный штраф от 10 000 до 20 000 рублей.

Однако, учитывая, что компания является микропредприятием и впервые совершает административное правонарушение, Россельхознадзор принял решение заменить денежный штраф на предупреждение. По мнению руководства Управления, подобная мера – эффективная профилактика новых нарушений, а служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору – не каратель, а помощник для предпринимателей и потребителей.

В ближайшее время компания должна принять решение о дальнейшей судьбе продукта. Согласно закону, свиные уши должны отправиться в переработку или быть уничтожены.