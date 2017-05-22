Злоумышленник напал и ограбил пенсионера в Приморье

Обидчик был задержан

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился 77-летний житель Фокино, который рассказал, что на него напал неизвестный мужчина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Злоумышленник отобрал у пенсионера трость для ходьбы, нанес ею несколько ударов по голове, похитил сотовый телефон, электробритву и 200 рублей. Информация о происшествии была направлена наружным службам.

На место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии России, которые опросили потерпевшего и вместе с ним проехали по близлежащим улицам. Через некоторое время сотрудники вневедомственной охраны заметили прохожего, в котором пожилой мужчина опознал своего обидчика.

В ходе досмотра у ранее судимого 45-летнего гражданина без определенного места жительства были обнаружены и изъяты похищенные ценности.

Злоумышленник доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.