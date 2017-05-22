Во Владивостоке рассказали историю фронтовых писем

За месяц работы мобильной экспозиции музея приморской почты, ее смогли посетить около 500 человек

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Историю полевой почты, воспоминания ветеранов и мастер-классы для самых юных школьников представил музей приморской почты в дни празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. За месяц экспозицию посетили около 500 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Почты России.

Фронтовые треугольники и открытые письма, газеты и фотографии молодых приморских бойцов, хранящиеся в фондовой коллекции почтового музея как память о великом героизме советского народа, стали доступны для прочтения жителям Владивостока. Почтовые работники сделали все, чтобы юные посетители экспозиции смогли почувствовать огромное желание советских людей отстоять свободу и защитить Родину, увидеть кадры кинопленки военных лет, а также прикоснуться к подлинным письмам-треугольникам фронтовиков и с помощью почтового ящика 1945 года выпуска – символа полевой почты, отправить поздравления приморским ветеранам.

Глубокоуважаемыми гостями встречи со школьниками накануне праздника стали ветераны Великой Отечественной войны Борис Алексеевич Никитин и Мария Алексеевна Гладун (Григорьева).

Ученики четвертого класса СОШ №35 г. Владивостока с трепетом слушали рассказы ветеранов о войне, спрашивали о его далеком прошлом и, в знак признательности, исполнили разученную всем классом песню «Письма войны».

В своем обращении к школьникам Борис Алексеевич Никитин сказал: «Благодаря подвигу советского народа, который всегда останется в памяти людей, мы можем видеть таких красивых детей. Я желаю вам сегодня вырабатывать в себе потребность в познании. Очень важно не просто интересоваться историей – надо ее знать. Мы, ветераны, надеемся на вас».

Воспоминания Марии Алексеевны Гладун словно оживали, заставляя на некоторое время замереть всех участников встречи. Историю невероятно красивой молодой девушки - снайпера, сумевшей ценой собственной жизни отстоять наступательную операцию врага, и не менее драматичную историю расстрела молодой женщины, собственным телом защитившей трехлетнюю дочь каждый переживал по-своему. Этот период жизни Мария Алексеевна и сейчас помнит до мельчайших подробностей. На фронт восемнадцатилетняя Мария Алексеевна пошла в конце 1942 года радистом. Свою самую дорогую награду - медаль «За боевые заслуги» она получила за героическую оборону Малой Земли. В Восточной Пруссии, при очередном артобстреле Мария Алексеевна была ранена, и благодаря однополчанам смогла выжить. Находясь на лечении в марте 1945 года, она написала маме письмо – треугольник, которое много лет спустя передала в музей приморской почты.

Каждый раз на открытых уроках и экскурсиях музея приморской почты юные владивостокцы с трепетом брали в руки это письмо и, как бесценный источник информации, тихо перечитывали его строки.

За месяц работы мобильной экспозиции музея приморской почты, ее смогли посетить около 500 человек: учащиеся младших классов средних общеобразовательных школ №35 и №56, гимназисты ДВФУ, а также воспитанники центра развития творчества детей и юношества г. Владивостока и Всероссийского детского центра «Океан». Каждый из участников встречи на площадке музея или учебного заведения смог прикоснуться к интересным экспонатам, узнать о человеческих ценностях и мужестве солдат, их героизме, без которых было бы невозможно мирное будущее нашей Родины.

«Рассказы ветеранов и фронтовые письма – это отдельные фрагменты из жизни обычных людей, которые позволяют передать память о подвиге советского народа подрастающим детям – будущему нашей страны, – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин. – При подготовке экспозиции музея и Уроков добра, посвященных Дню Победы, мы старались, чтобы наши встречи стали действительно праздничными – важными для школьников, радостными и светлыми для ветеранов».