Приморец оклеветал своих знакомых в преступлении

Злоумышленник предстанет перед судом

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Житель Находки обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, 16 февраля 2017 года фигурант обратился в полицию с заявлением о совершении в отношении него преступления знакомыми. Со слов заявителя, они насильно поместили его в багажник, нанеся при этом удары молотком по кистям рук. При этом мужчина настоял на проведении осмотра якобы места происшествия, в ходе которого сообщил сотрудникам правоохранительных органов выдуманные им обстоятельства преступления.

В ходе проверки слова потерпевшего не подтвердились. В дальнейшем он признался, что оговорил знакомых из мести, испытывая к ним неприязнь.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.