Неизвестный похитил у женщины сумку на улице во Владивостоке

Злоумышленник задержан

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась 36-летней жительницы Владивостока, которая сообщила, что ее мать ограбили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили 58-летнюю потерпевшую, очевидцев и место происшествия. Установлено, что около жилого дома на улице Башидзе неизвестный мужчина похитил у потерпевшей сумку с документами и денежными средствами, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину без определенного места жительства, который дал признательные показания.

Похищенное имущество частично изъято и возвращено законной владелице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 4-х лет.