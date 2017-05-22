На Камчатке проснулся вулкан

Информации о пострадавших нет

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

21 мая произошел выброс пепла (до 6000 м) из вулкана Ключевской в Усть-Камчатском районе Камчатского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СРЦ МЧС России.

С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 80 км юго-восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива, на пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят, зарегистрированных туристических групп нет. Жизнедеятельность населения не нарушена.

Сохраняется опасность для авиационных полётов в районе четырех вулканов Курило-Камчатской гряды (Шивелуч, Ключевской, Безымянный, Эбеко), связанная с пепловыми шлейфами.