Владивосток попрощается с Игорем Илюшиным сегодня, 22 мая

Его похоронят на Морском кладбище

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 мая состоится прощание с Игорем Алексеевичем Илюшиным, сообщает РИА VladNews. Начало церемонии - в 14.15. в зале кремации на Морском кладбище. Поминальный обед состоится в 16.00 в кафе "Венец".

Напомним, 15 мая ушел из жизни Игорь Алексеевич Илюшин – патриарх приморской журналистики. До своего 77-летия он не дожил нескольких дней.

Все, кому довелось работать рядом с Игорем Алексеевичем в редакциях газет «Утро России», «Владивосток», помнят его именно легким на подъем, с широкой улыбкой на лице. Он, как вспоминают друзья и коллеги, завещал всем «не плакать на похоронах»…

Коллеги, коллектив газеты «Владивосток» и РИА VladNews еще раз выражают соболезнованяи родным и близким Игоря Алексеевича.