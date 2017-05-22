В Кроуновке снят режим ЧС

Восстановительные работы завершены

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Режим чрезвычайной ситуации снят на Пушкинской территории, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на пресс-службу УГО.

19 мая спецтехника отсыпала подъезд к мосту со стороны села Кроуновка. Движение по временной переправе возобновлено в полном объеме.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что село в Приморье оказалось отрезано от "большой земли". Единственный мост, через который можно было попасть из Кроуновки в Уссурийск, затопило: под воду ушел заезд на переправу. Сам мост не поврежден, но проехать по нему на легковом автомобиле не представляется возможным. Было принято решение запретить движение автотранспорта по переправе, выставить дорожный патруль и установить ограничительные знаки.

Кроме того, утром, 15 мая, также зафиксирован перелив воды через дорогу около моста, соединяющего села Яконовка и Корсаковка. В данный момент сообщение с населенным пунктом полностью восстановлено.

На Пушкинской территории, Уссурийский городской округ, с 15 мая действовал режим чрезвычайной ситуации. Жители села Кроуновка были обеспечены всем необходимым. В магазин завезен свежий хлеб и продукты питания, в фельдшерско-акушерском пункте есть запас лекарственных препаратов. Питьевую воду жители села могут набирать бесплатно из водонапорной башни. Занятия для школьников Кроуновки организованы в доме культуры села. Их проводят учителя Корсаковской средней школы.

19 мая было прекращено дежурство спасателей на въезде в Кроуновку.

Отметим, что мост через реку Кроуновка был разрушен в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони» в сентябре 2015 года. В данный момент выполнен проект нового моста, строительство которого запланировано начать в июле 2017 года.