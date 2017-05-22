Осужденные в Приморье готовятся к выпускным экзаменам

Получить общее образование могут все отбывающее наказание до 30 лет

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В пяти вечерних школах и 14 учебно-консультационных пунктах при учреждениях края государственные выпускные экзамены сдадут почти 500 учеников. Готовиться к выпускным испытаниям помогают учителя и сотрудники воспитательных отделов учреждений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю.

В этом году к экзаменам готовятся 482 осужденных, часть из которых смогут пройти испытания досрочно в связи с освобождением. Выпускники сдадут два обязательных экзамена – русский и математику, и один на выбор - биологию, историю, обществознание или литературу. Всего в пяти вечерних общеобразовательных школах и 14 учебно-консультационных пунктах обучаются 1396 человек.

В настоящий момент в учебных заведениях идет активная подготовка к экзаменам: осужденные пишут пробные сочинения и решают тесты. Готовиться к выпускным испытаниям помогают учителя и сотрудники воспитательных отделов учреждений. Начальники отрядов контролируют процесс подготовки, помогают осужденным с поиском необходимых книг и материалов, проводят мотивационные беседы, убеждают осужденных в необходимости получения образования. В день освобождения из исправительных учреждений граждане получат аттестаты государственного образца без указания места обучения.

Организация обязательного получения осужденными, не достигшими возраста 30 лет, основного общего образования предусмотрена в соответствии с российским законодательством. Это является важным средством исправления осужденных, помогает им развиваться, облегчает процесс ресоциализации и способствует адаптации к жизни после освобождения.