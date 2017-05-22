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Общество

Детские оздоровительные лагеря в Приморье оказались не готовы к летнему сезону

Комиссия выявила многочисленные нарушения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Более 60 детских оздоровительных лагерей Приморья имеют разные нарушения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краеовй администрации.

В Приморье прошли первые проверки на предмет безопасности детских оздоровительных лагерей, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения. Так, к примеру, более 60 учреждений не оснащены системой пожарного мониторинга, а пожарные водоемы находятся слишком далеко. 

В департаменте гражданской защиты отмечают, что все детские лагеря обязательно должны быть оснащены подобной системой. Во время происшествия сигнал о возгорании передается оперативным службам. Несравненный плюс сигнализации в том, что для ее работы не требуется электричество или сотовая связь. Палаточные летние лагери должны быть оснащены добровольной пожарной дружиной, готовой всегда прийти на помощь.

Всем организациям, среди которых выявлены нарушения, выданы предписания: все замечания должны быть устранены до начала летнего сезона. В противном случае к работе учреждения допущены не будут.

Отметим, что летом в Приморье планируется отдых почти 190 тысяч детей, из них 6,5 тысяч приедут из других регионов.

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