Мошенницу задержали в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 52-летнего жителя Хороль, который сообщил, что у него путем обмана похитили мобильный телефон. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 5 тыс. рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что потерпевший находился на улице Чичерина с приятелями и неизвестной ему женщиной, которая попросила телефон для того, чтобы совершить звонок. По истечении времени злоумышленница телефон владельцу не вернула.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали ранее судимую 40-летнюю жительницу Уссурийска, которая дала признательные показания. Злоумышленница сообщила, что похищенным телефоном распорядилась по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Женщине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.