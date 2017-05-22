В Партизанске сгорел дом

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Партизанск в обед, 21 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в доме, расположенном на улице Партизанская.

По сигналу тревоги на место происшествия незамедлительно прибыли бригады огнеборцев и приступили к тушению. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. Горели кровля и веранда жилого помещения.

Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал. Тушили пожар 14 человек личного состава и 4 единицы техники.