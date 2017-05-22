В Приморье появится еще один детский сад и школа

Деньги на строительство выделены из краевого бюджета

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В Большом Камне появится новый детский сад на 280 мест, а в Уссурийске построят школу на 110 мест, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. На строительство из краевого бюджета выделено более 70 млн рублей.

Сообщается, что в 2017 году на сферу образования дополнительно направят 186 миллионов рублей.

Стоит отметить, что в настоящее время идет строительство новых школ в селах Светлая Тернейского района и Новолитовск Партизанского района Приморья.

Также 17,4 млн рублей будет направлено на компенсации родителям, чьи дети находятся на домашнем обучении. В селах Кокшаровка Чугуевского района и Сергеевка Пограничного района установят новые окна. Еще семь миллионов рублей направят на приобретение трех автобусов для перевозки воспитанников Центров содействия семейного устройства детей–сирот в Арсеньеве и Спасске-Дальнем, а также для Арсеньевской специальной общеобразовательной школы.