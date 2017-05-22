Более 10 тяжелобольных пациентов доставлены вертолетами санавиации во Владивосток

Итоги за первую половину мая 2017

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В ведущие медицинские учреждения края за первую половину мая 2017 года вертолетами санавиации оперативно доставлены 11 тяжелобольных пациентов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Выполнено 15 полетов. География была традиционно широкой – от Лучегорска до Славянки.

В четырех из 11 случаях госпитализация не могла быть осуществлена по медицинским показаниям состояния здоровья пациентов. В связи с этим специалистами Центра медицины катастроф Приморского края пациентам оказана квалифицированная консультация на месте. Совместно с районными врачами определена дальнейшая тактика лечения больных.

Корреспонденту РИА VladNews стало известно, что самому маленькому транспортируемому пациенту всего полторы недели, а самому взрослому – 67 лет.

Традиционно больше всего пациентов из районных лечебных учреждений вертолеты санавиации доставляют в краевую клиническую больницу №1, владивостокскую больницу №2 («тысячекоечная»), а также в детскую краевую больницу №1.