«Востокцемент»: два десятилетия на страже качества

Единственный цементный холдинг на Дальнем Востоке празднует 20-летний юбилей

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В этом году единственный цементный холдинг на Дальнем Востоке празднует 20-летний юбилей. Быть может, два десятилетия - небольшой срок для производственного предприятия, но для промышленной группы, объединившей в себе заводы-гиганты, сумевшей сохранить их в тяжелые времена и заложить фундамент для дальнейшего развития, – это большой срок, по которому можно судить об успехе компании.

Начиналось все в далеких 90-х, когда экономика страны находилась в глубоком кризисе. В этот непростой период, в 1997 году, группой инициативных предпринимателей была образована компания «Парк Групп». Фирма начала реализовывать продукты питания южно-корейского производства в Приморском крае. Именно «Парк Групп» познакомил владивостокцев и приморцев со ставшими любимыми печеньем «Choco-Pie», майонезом «Ottogi» и лапшой «Доширак».

Вскоре руководство компании принимает решение – своими силами разгружать пароходы, прибывшие из Кореи. Таким образом, было исключено лишнее звено – посредничество, за счет чего снизилась стоимость продукции, повысилась конкурентоспособность. Потенциал компании, здоровые амбиции и экономическая ситуация показали – пришло время производить что-то свое. «Парк Групп» приобретает Первомайский судоремонтный завод, активно сотрудничает с заводом «Спасскцемент», поставляя клинкер в Корею, а оттуда завозит в Россию упаковку для тарирования цемента.

Производственное направление развивается просто стремительно – в 2000 году приобретается «Спасскцемент» (в составе Спасский и Новоспасский цементные заводы). Спасский цементный завод на тот момент был в полном упадке, люди по несколько месяцев не получали заработную плату «живыми» деньгами, а Новоспасский цементный завод и вовсе простаивал. Однако компании удается обновить производственные мощности и заново запустить завод, вдохнуть в него вторую жизнь. Параллельно активно покупаются машины для перевозки грузов, реализация продуктов все больше отходит на второй план.

В 2002 году в состав будущего холдинга входит «Теплоозерский цементный завод» и компания «ДВ-Цемент», занимающаяся реализацией цемента. «Парк Групп» постепенно перепрофилируется.

«Востокцемент» осваивает щебень и бетон

Чтобы грамотно управлять всеми новыми производственными активами, необходимо было выделить отдельную структуру и, в 2002 году появляется «Востокцемент», который, в дальнейшем, и будем заниматься продвижением холдинга на дальневосточный рынок, а также осваивать новые мощности.

В 2004 году приобретается «Владивостокский бутощебеночный завод», в 2005 году – «Дробильно-сортировочный завод», начинается модернизация предприятий, устанавливаются новейшие мобильные дробильно-сортировочные комплексы.

В 2006 году «Востокцемент» осваивает еще одно новое направление работы – производство бетона и асфальта. Это было абсолютно новое направление для всех – и для производственников, и для менеджеров, и для бухгалтеров. Работали все вместе – устанавливали, тестировали, запускали, отлаживали, обсчитывали, организовывали сбыт. В настоящее время марка «Трилитон», под которой выпускают бетон, известна всему Владивостоку как знак качества и отличной работы.

Якутия замкнула цепь

Отдельным этапом в истории «Востокцемента» является интеграция в группу компаний завода «Якутцемент». Таким образом, компания объединила все три цементных завода полного цикла Дальнего Востока и обрела весомый актив, который позволил холдингу выйти на новый уровень в работе со значимыми клиентами, отработать схемы сотрудничества всех заводов.

В свою очередь, у «Якутцемента», впервые за всю историю существования, появился акционер-цементник, четко представляющий стратегию развития предприятия, досконально понимающий все нюансы производства и заинтересованный в его расширении.

С первого же года совместной работы «Востокцемент» стал направлять значительные средства на модернизацию и расширение производства. Общий объем инвестиций в завод с 2011 года за 5 лет составил 2,6 миллиарда рублей. Так, весной 2013 года были завершены уникальные работы по устранению пережима печи, что позволило производить цемента на 2 тонны в час больше.

Под крылом «Востокцемента» завод смог увеличить выпуск щебня в два раза, и связано это с открытием на предприятии мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Большим шагом вперед к освоению новых рынков стал запуск бетонно-смесительной установки фирмы Liebherr, производительностью 110 м3/час, и производства ПДН-плит. На территории «Якутцемента» в 2015 году за короткие сроки построены четыре цеха, налажена линия производства. Эта продукция сейчас применяется для обустройства дорог на газопровод «Сила Сибири».

Настоящим рывком в производстве стало строительство третьей технологической линии в 2014 году. Завод строит семь производственных объектов, закупил новейшее технологическое оборудование. По плану третья печь будет запущена к 2018 году. Ввод технологической линии станет для завода по-настоящему знаковым событием, ведь его ждали практически с момента основания предприятия. Новые мощности увеличат возможности производства более чем на треть, «Якутцемент» полностью закроет потребность республики Саха (Якутия) в цементе.

С клиентами – особый разговор

Для удобства покупателей единым продавцом продукции группы «Востокцемент» выступает компания «ДВ-Цемент». Она координирует работу по поставке продукции по всему Дальнему Востоку – от мелких частных покупателей до дилеров, от небольших производств до крупнейших строек региона.

География поставок началась с нуля. В 2000 годах царила тяжелая ситуация на рынке со сбытом цемента. Процветали бартерные отношения – заводы, не имея денег, сбывали продукцию в обмен на другие материалы. Два года ушли на пресечение такой схемы работы, на вывод всей структуры сбыта на нормальные рельсы.

Настоящей «боевой единицей» «ДВ-Цемент» стал в 2002 году. Началось развитие поставок – первоначально это был Приморский край. Стали организовываться региональные представительства, – в Хабаровске (с 2008 года филиал «ДВ-Цемент»), Амурской области (г. Благовещенск) и на Сахалине. Когда к холдингу присоединился «Теплоозерский цементный завод», началась поставка уже с двух предприятий – из Теплоозерска и со Спасска-Дальнего.

В 2012 году в представительстве «ДВ-Цемент» в Благовещенске открывается собственный склад продукции, что позволяет отгружать продукцию в небольших объемах потребителям Амурской области. В 2013 году открывается собственный перевалочный пункт в Хабаровске. Необходимость создания перевалочного пункта была продиктована заботой о потребителях, которые ранее покупали цемент напрямую со Спасского и Теплоозерского заводов. Доставка же с перевалочного пункта позволила заказчикам заметно уменьшить их затраты, сократить время и силы. В Южной Якутии (г. Алдан) в 2006 году было организовано региональное представительство.

«ДВ-Цемент» создал адекватную потребностям клиентов разветвленную структуру. Накопленный опыт работы позволяет компании предлагать клиентам наиболее удобный сервис, а независимость от производства помогает более успешно отстаивать позиции клиентов для повышения качества обслуживания.

В 2014 году для организации автоперевозок основных продуктов группы компаний «Востокцемент» создается компания «Востокцемент ТрансСервис» (ВЦТС), которая отвечает за перевозку основного продукта, производимого «Спасскцементом» – цемента.

Замешены в главных стройках страны

Строительный бум 2007-2008 года «докатился» и до Владивостока. Тогда Западной части России требовались большие объемы стройматериалов, и, чтобы обеспечить поставки на такое расстояние холдингу прошлось проработать логистические маршруты доставки цемента через всю Россию. Это был беспрецедентный случай для отрасли.

Одно из самых значимых событий Дальневосточного федерального округа – саммит стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прошедший в приморской столице в 2012 году, также не обошелся без участия холдинга. «Востокцемент» стал ее ключевым поставщиком основных строительных материалов. Строительство объектов для проведения саммита сыграло важнейшую роль в развитии промышленной группы, в укреплении ее роли на рынке и формировании имиджа. На продукции «Востокцемента» были построены Золотой и Русский мосты, объездная трасса Де-Фриз – Седанка – Патрокл, включая низководный мост, кампус Дальневосточного федерального университета, международный аэропорт Владивосток.

«Востокцемент» поучаствовал во многих крупнейших инвестиционных проектах. Цемент «Теплоозерского цементного завода» лежит в основе федеральных трасс «Амур» (Чита - Хабаровск) и «Уссури» (Хабаровск – Находка), космодрома Восточный, «Спасскцемент» поставлял стройматериалы на судостроительный завод «Звезда», Сахалинскую ГРЭС-2, защитную дамбу в Хабаровске, щебень «Дробильно-сортировочного завода» поставлялся на судостроительный завод «Звезда». И это далеко не полный перечень инфраструктурных объектов, которые строились на продукции группы компаний.

Ответственны перед людьми

Холдинг олицетворяет собой не только щебень, песок и цемент, но и оказывает неоценимую помощь многим небольшим городам.

Так, «Якутцемент» являетсяградообразующим предприятием. Помимо основного производства за ним закреплены мощная котельная и водозаборные сооружения, которые обеспечивают холодной, горячей водой и теплоснабжением все промышленные предприятия и жилые строения поселка Мохсоголлох. Завод строит социальные объекты по программе государственно-частного партнерства, выступает заказчиком и застройщиком множества важнейших объектов в республике, таких как детский туберкулезный санаторий им. Т.П. Дмитриевой в Якутске, гимназия на 220 учеников в селе Чурапча, здание интерната МБОУ «Октемский лицей» в селе Чапаево Хангаласского улуса и др.

«Спасскцемент» восстановил участок дороги, ведущей к селу Воскресенка (Спасский район), который часто подвергается подтоплениям и взял на себя обязательства по поддержанию его в достойном виде. Также совместными усилиями завода, краевой и городской администрации была построена спортивная площадка в Спасске-Дальнем. «Дробильно-сортировочный завод» выступил спонсором строительства спортивной площадки в родном для завода поселке Заводской Приморского края.

Завод «Трилитон» с 2017 годас каждого купленного клиентами куба бетона перечисляет средства в адрес благотворительного фонда «Сохрани жизнь» в помощь детям с гематологическими и онкологическими заболеваниями.

Справка

«Востокцемент» объединяет три единственных цементных завода полого цикла на Дальнем Востоке, четыре предприятия по добыче и переработки нерудных материалов в Приморском крае, Еврейской автономной области и республике Саха (Якутия), три бетонно-растворных узла, выпускающих продукцию под маркой «Трилитон», и завод по производству асфальта на территории Приморского края.

Коллектив медиа-холдина "П.Р.О.Ф.И. Медиа Групп" искренне поздравляет компанию "Вотокцемент" с двадцатилетием! Вы прошли нелегкий и крутой путь, преодолевая все препятствия. Все высоты, которых достигла компания, - это достижения и ежедневный труд всего коллектива "Востокцемента". Ежедневно, прикладывая "бетонные" усилия и труд, вы совершаете новые подвиги. Желаем вам новых трудовых побед и высот! Процветания, терпения в самые тяжёлые моменты и, конечно же, успехов!