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Сохрани жизнь

Радио «ВИ-БИ-СИ» продолжает сбор игрушек для детей с онко-гематологическими заболеваниями

Поделитесь храбростью и стойкостью с малышами, которые так в этом нуждается!
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Дорогие друзья, радио «ВИ-БИ-СИ» продолжает акцию «Коробка храбрости». Ежедневно детям с тяжелыми заболеваниями приходится сталкиваться с непростыми испытаниями, такими как: ежечасные уколы, химиотерапией и пр. Дети особенно тяжело переносят изнурительные процедуры. Чтобы хоть немного облегчить им страдания, врачи придумали «Коробку храбрости». Эта коробка наполняется, благодаря поддержке всех людей. После каждой процедуры ребенок может взять себе из «Коробки храбрости» подарок. Эти игрушки помогают малышам быть сильными, ведь с каждым новым этапом лечения они становятся все ближе к победе над болезнью.

Радио «ВИ-БИ-СИ» совместно с благотворительным фондом «Сохрани жизнь», под опекой которого находятся дети с онкологическими и гематологическими заболеваниями, продолжают собирать игрушки в рамках акции «Коробка храбрости».

В преддверии 1 июня радио «ВИ-БИ-СИ» призывает всех слушателей наполнить «Коробку храбрости»! Приносите указанные ниже игрушки по адресу: Народный пр-т, 13. Коробка будет располагаться на 1-м этаже. И уже в День защиты детей все игрушки будут переданы подопечным фонда «Сохрани жизнь»! Также ВСЕ желающие могут поддержать благотворительную акцию игрушками или денежными средствами, отправив СМС на номер: 3443 с текстом «БФСЖ» с указанием суммы перевода.

Поделитесь храбростью и стойкостью с малышами, которые так в этом нуждается!

СПИСОК:

- маленькие машинки

- маленькие куклы и пупсы в одежде

- пони из серии My little pony

- зверюшки из серии Littlest Pets Shop

- пластиковые зверюшки, особенно, лошади, собаки и кошки

- детская бижутерия: бусы; браслеты; колечки – гладкие и не колючие

- смешарики (игрушки, магниты, брелоки)

- пальчиковые игрушки

- маленькие заводные игрушки

- мячики разного вида и цвета – лучше мягкие

- зверюшки с магнитами на лапках – позволяет разместить друга на капельнице

- брелочки для телефона – красивые и забавные – ими тоже можно украсить капельницу

Нельзя:

- бьющиеся (стеклянные и керамические),

- непрочные, острые

- пушистые игрушки,

- игрушки с большим количеством мелких деталей.

- детскую косметику и заколки.

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