В поселке Тигровый сгорела баня

Информации о пострадавших нет

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны Партизанского муниципального района 21 мая в 22:05, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил, что в посёлке под названием Тигровый на улице Заречная произошло возгорание в бане.

Через 7 минут на месте происшествия уже работали пожарные расчёты. При тушении огнеборцы столкнулись с открытым горением стен и крыши строения.

В 22:18 пожар был локализован, а спустя 27 минут пожар на общей площади 20 кв. м. – полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Угрозу соседним объектам пожар не представил. На тушении пожара были задействованы семь человек личного состава и две единицы техники.