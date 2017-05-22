Рубль укрепляет свои позиции

Курс валют на 22 мая

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.16 рублей, а евро - 63.64 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Центробанк сообщил, что пока нет на международном рынке ситуаций, при которых началось бы резкое колебание отечественной валюты. Рубль начинает укреплять свои позиции, и, по словам аналитиков, если не произойдет внештатных ситуаций на нефтяном рынке, то валюта полностью закрепится к середине августа.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Восточном банке за 57.20 рублей, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 56.90 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в УМ-Банке за 63.90 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Уссури за 63.10 рубля за один евро.