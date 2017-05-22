За сутки в Приморье потушили один лесной пожар

Информации о пострадавших нет

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В Пожарском районе потушили лесной пожар площадью 20 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию. Тушили огонь шесть человек личного состава, задействовано две единицы техники.

Сейчас в Приморье действует один лесной пожар - в Пожарском районе в труднодоступной местности на площади три гектара.

Отметим, что с начала года в Приморье зафиксировано более 380 лесных пожаров. Нарушившие противопожарный режим уже оштрафованы на общую сумму более полумиллиона рублей, их насчитывается почти 300 человек.

15 марта в Приморье был введен особый противопожарный режим. С этого времени в регионе запрещено проводить сельхозпалы, разжигать костры в лесу.