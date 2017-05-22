Молодые люди, получив наводку от заключенного, совершил ограбление в Приморье

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Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жительницы села Новогеоргиевка, которая сообщила о том, что утром она обнаружила отсутствие в хозяйственной постройке, расположенной во дворе дома по месту ее жительства, четырех бензотриммеров для скоса травы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сотрудники полиции в ходе розыска задержали двоих жителей села Галенки, которые дали признательные показания.

Злоумышленники пояснили, что узнали о месте хранения бензотриммеров от знакомого, который в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы. Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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