Молодые люди, получив наводку от заключенного, совершил ограбление в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жительницы села Новогеоргиевка, которая сообщила о том, что утром она обнаружила отсутствие в хозяйственной постройке, расположенной во дворе дома по месту ее жительства, четырех бензотриммеров для скоса травы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сотрудники полиции в ходе розыска задержали двоих жителей села Галенки, которые дали признательные показания.

Злоумышленники пояснили, что узнали о месте хранения бензотриммеров от знакомого, который в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы. Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».