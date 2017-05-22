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Политика и экономика

Строительство инвестпроектов в ДФО превратят в реалити-шоу

Веб-камеры появятся на всех стройках к III ВЭФ
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

На сайте Корпорации развития Дальнего Востока будет организована трансляция всех реализуемых в ТОР и СП Владивосток проектов. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации Денис Тихонов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

- Уже сейчас можно посмотреть, как идет строительство в некоторых ТОР и Свободном порту Владивосток. На объектах установлены веб-камеры. Эту практику мы, конечно, будем расширять. Постараемся сделать так, чтобы каждый объект, который строят инвестор ТОР и Свободного порта Владивосток или Корпорация к сентябрю имел веб-камеру, чтобы любой человек мог увидеть, что происходит сейчас на Дальнем Востоке, - сказал он.

Указание установить веб-камеры было дано главой Минвостока Александром Галушкой:

- Я попросил специально Корпорацию, чтобы веб-камеры были на всех этих стройках. Чтобы любой заинтересованный гражданин по Интернету смог посмотреть, какие где стройки происходят. Чтобы было понятно, где и какая инфраструктура создается. Первые такие веб-камеры появились на прошлой неделе. В Интернете уже идет трансляция. Надо, чтобы веб-камеры появились на всех объектах к Восточному экономическому форуму, - отметил Галушка.

Напомним, Восточный экономический форум учреждён Указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году в целях содействия ускоренному развитию экономики ДФО и расширения международного сотрудничества в АТР. В 2016 году ВЭФ собрал 4 600 представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества и общественности из 56 стран мира.

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