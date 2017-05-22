На детской площадке в Приморье мамочки обнаружили змею

Судя по всему, животное выползло погреться

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

На одной из детских площадок мамочки, гуляющие с детьми, обнаружили пресмыкающееся, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Фокино, Приморский край. Молодая девушка, гуляющая с маленьким ребенком на детской площадке возле МКОУ СОШ №251, была очень удивлена появлению змеи вблизи людей. К слову сказать, животное не проявляло никакой агрессии по отношению к окружающим, но и вокруг змеи не было много зевак. Можно только гадать, что бы могла произойти, окажись рядом с опасным животным маленькие дети, не знающие, какую опасность представляет змея.

В этот день в Фокино стояла теплая погода и, судя по всему, змея попросту выползла погреться на солнце. Характерный для опасного и ядовитого вида змей окрас животное не имело, а значит можно сделать вывод, что на детскую площадку прибился полоз.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.