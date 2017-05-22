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Во Владивостоке доказали, что красота не имеет границ

Фестиваль объединил различные стили и направления в музыке, моде и танцах
Фото: организаторы Фото: организаторы
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Весенний, долгожданный и вдохновляющий! Всё это о фестивале «Красота без границ», который прошёл 20 мая в зале "Андеграунд" ВГУЭС и объединил самых разных, но обязательно талантливых участников, возможности которых по-настоящему безграничны! Организатором фестиваля выступила Дальневосточная организация инвалидов "Ковчег", сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Сегодня во всем мире фотографы, модельеры и редакторы различных изданий обратили своё внимание на людей с ограниченными возможностями. Их красота и умение добиваться успеха в самых разных жизненных ситуациях и условиях по-истине безграничны! На фестивале организаторы продемонстрировали самые яркие таланты участников и показали самые лучшие интересные творческие моменты для того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью участников.

Фестиваль объединил различные стили и направления в музыке, моде и танцах. Зрители увидели необычные инклюзивные танцы, где здоровый человек танцует с особенным человеком, человеком с ограниченными возможностями. Эти танцы — удивительный способ взаимодействия партнеров на сцене! Люди танцуют больше душой, и не важно, при этом, каковы его физические возможности. Подобные танцы показывают, что все равные, хоть и такие разные.

Люди с различными видами инвалидности продефилировали в одежде от известных дальневосточных дизайнеров: Александра Варлакова, бренда Матина - Валиева, дизайнерского бюро ЛГубаревой и магазинов модной одежды Владивостока «Allure» и «ROLLMANN».

Выступления творческих коллективов города и края никого не оставили равнодушными. Это и дети из коррекционной школы-интерната 1 вида для слабослышащих детей, и воспитанники Седанкинской школы-интерната для престарелых и инвалидов, Уссурийского социально-реабилитационного центра.

"Одной из важных задач, которые мы поставили себе, организовывая наш праздник — это поддержка молодых талантов с ограниченными возможностями здоровья, содействие развитию их творчества, - говорит Артем Моисеенко, депутат Думы г. Владивостока, президент организации инвалидов "Ковчег". - Мы надеемся, что интерес к фестивалю будет расти с каждым годом все больше и больше! Нашим фестивалем «Красота без границ» мы хотели укрепить дружеские и творческие связи между людьми без разделения каких-либо возможностей, показать таланты наших участников, чтобы в дальнейшем содействовать развитию их творчества. Мы хотим привлечь внимание общественности и властей к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья и вдохновить всех, кто хочет выйти за рамки своего привычного замкнутого круга, попробовать жить иначе, и, не просто жить, а жить с удовольствием на гордость самим себе и на радость окружающим!

Как меняемся мы — так меняется мир к лучшему! И так меняются те, кто находится рядом с нами!"

Автор фоторепортажа: организаторы

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