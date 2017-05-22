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Культура

Исторические спектакли о Дальнем Востоке оказались самыми модными

Спектакль «Крейсера» собрал уже 40 аншлагов во Владивостоке и Москве
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Исторические спектакли о Дальнем Востоке, поставленные региональными театрами, стали «самыми модными и посещаемыми за последние два года». Об этом рассказал художественный руководитель Приморского академического краевого драматического театра им. Горького Ефим Звеняцкий, выступая на итоговой коллегии Минвостокразвития России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

По его словам, спектакль «Крейсера» по одноименному роману Валентина Пикуля, поставленный при поддержке Минвостокразвития и Минкультуры в конце 2014 года, на сегодня собрал 40 аншлагов во Владивостоке и Москве.

- Вы говорите об инвестициях, которые понятны. А наши инвестиции - это эмоции зрителя, «модная интонация». Два года назад была придумана тема - восстановление исторических и значимых событий на Дальнем Востоке. И, судя по аншлагам, до сих пор это то, что люди желают видеть и то, что делает модным и театр, и людей, которые там живут, - сказал Звеняцкий.

Стоит отметить, что за спектакль «Крейсера» художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий и артист Валентин Запорожец были удостоены премии правительства РФ в области культуры. А спектакль Магаданского государственного музыкального и драматического театра «Юнги Северного флота» был включен в лонг-лист номинантов национальной театральной премии «Золотая маска», попав в число лучших театральных постановок России сезона 2014-2015 годов.

Напомним, общественно-исторические проекты на Дальнем Востоке, направленные на возрождение интереса к героической истории ВМФ и России в целом, стартовали по инициативе главы Минвостока Александра Галушки.

- Вложения в культуру, которые происходят, это наш культурный символический капитал в развитие Дальнего Востока. То, что называется «мягкой силой», - отметил Галушка.

Сегодня такой спектакль есть в Амурской области – про крепость Албазино. На Камчатке готовят постановку, посвященную обороне Петропавловска-Камчатского от англо-французского вторжения во времена Крымской войны. В Якутске работают над спектаклем «Путь Святителя Иннокентия. Алмазный крест», премьера намечена на декабрь этого года. В Хабаровском крае прорабатывается вопрос создания спектакля, посвященного Николаевску-на-Амуре.

В июне в Москве зрители могут познакомиться с постановкой «Крейсера» во время гастролей Приморского академического краевого драматического театра им. Горького.

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