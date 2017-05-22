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Политика и экономика

Статус СП Владивосток в 2017 году получат еще 4 муниципалитета

Но не в Приморье
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В 2017 году Минвостокразвития планирует распространить режим свободного порта Владивосток еще на 4 муниципальных образования: Елизовский район Камчатского края, Хабаровск и Советско-Гаванский район Хабаровского края, Углегорский ГО Сахалинской области. Об этом сообщил глава министерства Александр Галушка на заседании коллегии Министерства, посвященной подведению итогов года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостока.

«Мы будем расширять границы и совершенствовать режим свободного порта Владивосток», - подчеркнул Галушка.

Министр напомнил, что с 1 октября 2016 года в круглосуточном режиме заработали пункты пропуска в свободном порту Владивосток. «Теперь при работе на границе введен единый контрольный орган. Кроме того, постановлением правительства России сокращены сроки государственного контроля на таможне. Установлено их предельное значение. Введено электронное декларирование грузов. Это сделано только в свободном порту Владивосток», - подчеркнул он.

В начале марта этого года принят важный закон, призванный стать серьезным стимулом для развития туризма на Дальнем Востоке и привлечения инвесторов о введении электронной визы для иностранных граждан.

- Подобного механизма в России не существовало. Впервые он вводится на Дальнем Востоке. Получить такую визу могут жители 18 стран. Соответствующее распоряжение правительства России подписано. В том числе это граждане Китая, Японии, Индии, Сингапура. Можно просто заполнить анкету на сайте МИДа, получить ответа в течение 4 дней, взять загранпаспорт, купить билет во Владивосток и прилететь к нам, в Приморский край на 8 дней, - сказал Галушка.

Напомним, вопросы развития Дальнего Востока, в том числе итоги 2016 года и перспективы на 2017 год обсуждались в Москве на заседании коллегии Минвостокразвития.

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