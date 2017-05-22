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Спорт

​«Луч» вылетел во вторую лигу

Сыграв вничью последнюю игру сезона
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Итак, «Луч-Энергия» "вылетел" из первой во вторую лигу, сообщает корреспондент РИА VladNews. Это выяснилось по итогам лишь последнего 38-го тура футбольного первенства ФНЛ.

У команды из Владивостока шансы на сохранение прописки в первой лиге были предпочтительней, хотя наши земляки и не выиграли ни одного поединка в весенней части чемпионата. Нужно было только побеждать в завершающем туре «Мордовию». Кстати, мотивация хозяев поля в Саранске была не менее запредельной - только победа также оставляла приволжской команде шанс на пропуску в первом дивизионе.

Первый тайм начался достаточно осторожно. Хозяева старались атаковать, но «Луч» до поры до времени действовал надежно в обороне. Ближе к середине тайма игра стала более раскрепощенной. Защита соперников начала раскрываться, участились прорывы нападающих обеих команд, но счет так и не был открыт.

Во втором тайме «тигры» провели отличную атаку по правому флангу. Руслан Гордиенко точным пасом перебросил мяч Антону Килину. Наш полузащитник с острого угла неотразимо пробил в дальнюю девятку. 

Получив прилив сил, «желто-синие» опять устремились в атаку. Игра пошла на встречных курсах. Оба коллектива стали играть в раскрепощенный футбол. При очередной атаки хозяев судья указал на «точку». Пенальти уверенно реализовал бывший член молодежной сборной России Александр Алхазов - 1:1. В оставшееся до финального свистка время «Мордовия» атаковала и прессинговала всеми силами, но владивостокские спортсмены успешно защищали подходы к своей штрафной площадке.

Итоговая ничья «похоронила» надежды обеих команд. «Мордовия» набрала 40 очков и заняла 17-е место в турнирной таблице. А вот выше – на 14-м, 15-м и 16-м местах, должны были распределить места сразу три коллектива: «Балтика», «Сибирь» и «Луч-Энергия», набравшие по итогам турнира по 42 очка. Пришлось считать личные встречи. В очных поединках все матчи завершились вничью, принеся каждому по четыре очка. Роковой для нас оказалась разница мячей в этих встречах. У «Балтики» в итоге получилось 3:3, у «Сибири» - 2:2, у «Луча-Энергии» - 1:1.

По итогам чемпионата в высшую лигу напрямую пробились «Динамо» (Москва) и «Тосно» (Ленинградская область). «Енисей» (Красноярск) и СКА (Хабаровск) сыграют в стыковых матчах с аутсайдерами главного первенства страны.

Помимо «Луча» и «Мордовии» во второй дивизион отправляются «Сокол» (Саратов), «Спартак» (Нальчик) и «Нефтехимик» (Нижнекамск). Кто конкретно придет им на смену, пока неизвестно.

Кстати, не исключено, что «Лучу» еще улыбнется удача и он останется в первой лиге. Это вполне может случиться, если кто-то из победителей зональных первенств второй лиги откажется от выхода первую лигу. Так, к примеру, было год назад, когда лидер зоны «Дальний Восток» - клуб «Смена» из Комсомольска по финансовым причинам отказался играть в первом дивизионе. А до этого клубы «Сатурн» и «Москва» из зоны «Центр» и вовсе поочередно расформировывались. Тогда именно «Луч» остается в первенстве ФНЛ.

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