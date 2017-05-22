К ВЭФ заработает электронный сервис по выбору участков для аквакультуры

Решится проблема, "когда заинтересованный бизнес годами не имел доступа к воде"

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В правительстве РФ завершается работа над подзаконными актами о порядке предоставления инвестиционных квот на вылов рыбы. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Александр Галушка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

- В этих подзаконных актах будет зафиксирован приоритет Дальнего Востока. Те, кто будет строить новые рыболовные суда на дальневосточных верфях и новые перерабатывающие заводы на Дальнем Востоке, получат больше квот на право вылова рыбы, - сказал Галушка. По словам министра, «до Восточного экономического форума планируется запустить новый электронный сервис по выбору морских участков для аквакультуры».

- Это будет открытый удобный, подчеркну, конкурентный механизм. Любой инвестор сможет выбрать очищенную от всех правовых ограничений акваторию на электронной карте, подать заявку в электронному виде и в течение десяти дней на выбранный участок будет объявлен аукцион. Таким образом мы решим проблему, когда заинтересованный бизнес годами не имел доступа к воде, - прокомментировал министр.

Интернет-сервис разрабатывается в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина и направлен на решение проблем, препятствующих активному вовлечению в хозяйственный оборот рыбоводных участков и привлечению инвестиций в развитие аквакультуры.