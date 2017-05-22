«Ночь музеев» прошла во Владивостоке уже в 12-й раз

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В минувшие выходные Владивосток 12-й раз присоединился к акции «Ночь музеев», сообщает РИА VladNews.

Главным организатором праздника станет Приморский государственный музей имени В.К. Арсеньева во Владивостоке.

В организации акции были задействованы пять площадок: главный корпус музея и уличная площадка рядом с ним, Музей Города, Дом путешественника Арсеньева и Дом чиновника Суханова.

Организаторы акции подготовили для жителей края не только экскурсии по экспозициям и новым выставкам музея, но и интерактивную программу – квесты, семейные игры, мастер-классы. Маленькие жители края смогли увидеть ставшие уже раритетными диафильмы.

На мероприятии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.