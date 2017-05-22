9 способов, которые помогут привить ответственность ребенку

Психолог дал несколько рекомендаций родителям

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Качество характера, напрямую влияющее на гладкость и краткость пути к социальной самодостаточности, – ответственность. С ней не рождаются, она приобретается в процессе отношений с окружающими, а прежде всего – с семьей. Составить рекомендации для родителей нам помогла детский психолог Владивостока Наталья Бисекенова.

«…когда ребенок хочет вам помочь, не отказывайте ему, а поощряйте. Предоставляйте малышу возможности для проявления самостоятельности в действиях, в выборе. Например, дайте ему выбрать, что надеть в детский сад или на прогулку. Разрешите взять в сад любимую игрушку, если он хочет. Конечно, другие дети могут ее там сломать, но сам ребенок прогнозировать этого еще не умеет. Объясните ему, что раз уж он возьмет игрушку с собой, то будет ответственен за ее сохранность, и если позволит ее сломать, то новую не получит».

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