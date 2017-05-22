Владивосток попрощается с Игорем Илюшиным сегодня, 22 мая 12:25, 22 мая Владивосток попрощается с Игорем Илюшиным сегодня, 22 мая
Несовершеннолетний «Человек-паук» потрепал нервы жителям Владивостока 11:45, 22 мая Несовершеннолетний «Человек-паук» потрепал нервы жителям Владивостока (Видео)
На детской площадке в Приморье мамочки обнаружили змею 11:14, 22 мая На детской площадке в Приморье мамочки обнаружили змею (Видео)
Новостная лента
Май, 22 понедельник
12:33
Еще одну акулу поймали рыбаки в Приморье Фото
12:33
​Страшная авария произошла в центре Владивостока: у фуры отказали тормоза Видео
12:33
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
12:25
Владивосток попрощается с Игорем Илюшиным сегодня, 22 мая
12:18
Новую плантацию кедровых семян заложили в Приморье Видео
12:07
Во Владивостоке состоялась международная туристическая выставка PITE-2017 Фото
11:53
«Востокцемент»: два десятилетия на страже качества
11:45
Несовершеннолетний «Человек-паук» потрепал нервы жителям Владивостока Видео
11:34
Радио «ВИ-БИ-СИ» продолжает сбор игрушек для детей с онко-гематологическими заболеваниями
11:32
Алмазная отрасль в ДФО получит налоговые льготы
11:30
Рубль укрепляет свои позиции
11:26
В Канаде морской лев утащил ребенка под воду Видео
11:14
На детской площадке в Приморье мамочки обнаружили змею Видео
11:03
Мальчик на самокате выехал на дорогу под колеса авто во Владивостоке Эксклюзив
10:50
​«Луч» вылетел во вторую лигу
10:39
Автоугонщик задержан в Приморье по «горячим следам»
10:33
«Ночь музеев» прошла во Владивостоке уже в 12-й раз Фото
10:30
Во Владивостоке состоялось главное беговое событие года Забег.РФ Фото
10:29
9 способов, которые помогут привить ответственность ребенку
10:24
Мужчина получил перелом основания черепа в аварии-перевертыше во Владивостоке
10:13
Владивосток на первом месте в рейтинге лучших городов России
10:02
Всю неделю Приморье будет находиться во власти циклона
09:53
Во Владивостоке начался второй этап гидравлических испытаний Адреса
09:42
В Приморье пропал молодой человек Фото
09:35
Водитель УАЗ получил ушиб мозга в аварии с тягачом на трассе Седанка-Патрокл
09:31
Массовый выброс рыбы произошел в Находке
09:20
За сутки в Приморье произошло 12 пожаров
09:09
Гороскоп на 22 мая
09:03
Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею
08:31
Во Владивостоке сегодня вечером пойдет небольшой дождь
07:26
Ученые определили самые безопасные места на Земле
06:02
Восприятие ожирения зависит от поколения, - ученые
04:36
Эксперты: Родниковая вода в Приморье опасна
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4133 (72) от 19 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пляжи сдают экзамены на безопасность и чистоту
Жители Владивостока увидят битвы «драконов» и «журавлей»
Птичий грипп не пустили на прилавки
Игорь Агафонов хотел успеть многое... Не откладывая
Город готовится к очередному отопительному сезону
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Во Владивостоке состоялась международная туристическая выставка PITE-2017

Большим успехом на выставке пользовался раздел, подготовленный сотрудниками администрации Владивостока
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

На минувших выходных во Владивостоке на базе кампуса Дальневосточного федерального университета состоялась XХI Тихоокеанская международная выставка «Pasific International Tourism Expo» (PITE), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Большим успехом на выставке пользовался раздел, подготовленный сотрудниками администрации Владивостока. К участию в нем были приглашены организации, которые занимаются развитием в городе спортивного, познавательного и экологического туризма. Это лига ходьбы «Женьшень», беговой клуб RunDNSrun, клуб любителей сапборда SunnySUP, диггер-клуб, ассоциация гребли на лодках класса «Дракон», фонд «Дальневосточный леопард». Слоганом экспозиции столицы Приморья стал: «Эколого-познавательный туризм во Владивостоке: тайны, море, острова». Представители этих клубов и организаций рассказали посетителям выставки об уникальных программах и видах туризма, раздали промо-материалы, пригласили жителей и гостей Владивостока к интересному и здоровому проведению досуга.

Посетители экспозиции могли также сфотографироваться на фоне яркого стенда «Я люблю Владивосток» и познакомиться с обновленным путеводителем по городу. Кстати, в этом году путеводитель, вдобавок к русскому, английскому и китайскому языкам, издан также на японском и корейском. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Несовершеннолетний «Человек-паук» потрепал нервы жителям Владивостока
11:45, 22 мая 2017 Несовершеннолетний «Человек-паук» потрепал нервы жителям Владивостока

Парень без страховки забрался на крышу 9-этажного дома

Всю неделю Приморье будет находиться во власти циклона
10:02, 22 мая 2017 Всю неделю Приморье будет находиться во власти циклона

Уже сегодня возможен небольшой дождь

Во Владивостоке начался второй этап гидравлических испытаний
09:53, 22 мая 2017 Во Владивостоке начался второй этап гидравлических испытаний

Адреса

Гороскоп на 22 мая
09:09, 22 мая 2017 Гороскоп на 22 мая

Отличный день для общения с друзьями или в кругу семьи

Во Владивостоке сегодня вечером пойдет небольшой дождь
08:31, 22 мая 2017 Во Владивостоке сегодня вечером пойдет небольшой дождь

В Приморье облачно

Ученые определили самые безопасные места на Земле
07:26, 22 мая 2017 Ученые определили самые безопасные места на Земле

С точки зрения нападения других животных

В Приморье за день появилось почти 5 тысяч молодых деревьев
23:58, 21 мая 2017 В Приморье за день появилось почти 5 тысяч молодых деревьев

В рамках всероссийского дня посадки леса