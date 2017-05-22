Во Владивостоке состоялась международная туристическая выставка PITE-2017

Большим успехом на выставке пользовался раздел, подготовленный сотрудниками администрации Владивостока

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

На минувших выходных во Владивостоке на базе кампуса Дальневосточного федерального университета состоялась XХI Тихоокеанская международная выставка «Pasific International Tourism Expo» (PITE), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Большим успехом на выставке пользовался раздел, подготовленный сотрудниками администрации Владивостока. К участию в нем были приглашены организации, которые занимаются развитием в городе спортивного, познавательного и экологического туризма. Это лига ходьбы «Женьшень», беговой клуб RunDNSrun, клуб любителей сапборда SunnySUP, диггер-клуб, ассоциация гребли на лодках класса «Дракон», фонд «Дальневосточный леопард». Слоганом экспозиции столицы Приморья стал: «Эколого-познавательный туризм во Владивостоке: тайны, море, острова». Представители этих клубов и организаций рассказали посетителям выставки об уникальных программах и видах туризма, раздали промо-материалы, пригласили жителей и гостей Владивостока к интересному и здоровому проведению досуга.

Посетители экспозиции могли также сфотографироваться на фоне яркого стенда «Я люблю Владивосток» и познакомиться с обновленным путеводителем по городу. Кстати, в этом году путеводитель, вдобавок к русскому, английскому и китайскому языкам, издан также на японском и корейском.